Бохум - Кёльн 22 Января прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
22 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Кёльн, которое состоится 22 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Томас Райс
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|21.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|2 : 3
|04.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2
|16.04.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|27.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 0
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 1
|13.12.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 2