Ланс - Марсель 22 Января прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
22 января 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 22 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Франк Эз
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 4
|02.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|25.10.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|03.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|13.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|04.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|28.11.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0