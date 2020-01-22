Спортинг - Брага 22 Января прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
22 января 2022, суббота. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 19-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Брага, которое состоится 22 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Брага
Брага
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|23.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|02.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|21.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|18.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
|17.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|3 : 0
|23.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4