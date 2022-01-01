Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс 22 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс, которое состоится 22 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Андре Туриньи
История личных встреч
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|22.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|20.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|40
|59
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|41
|59
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|40
|56
|4
|Каролина Харрикейнз
|36
|54
|5
|Питтсбург Пингвинз
|39
|53
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|40
|41
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|37
|37
|11
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|13
|Нью-Йорк Айлендерс
|32
|32
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22