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Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд 22 Января прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
22 января 2022, суббота. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд, которое состоится 22 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс5 : 1 БМиннесота Уайлд
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 БЧикаго Блэкхоукс
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
16.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 3Миннесота Уайлд
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Миннесота Уайлд
19.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Миннесота Уайлд
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 0Чикаго Блэкхоукс
11.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
Команда Игры Очки
1 Флорида Пантерз 40 59
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 59
3 Нью-Йорк Рейнджерс 40 56
4 Каролина Харрикейнз 36 54
5 Питтсбург Пингвинз 39 53
6 Вашингтон Кэпиталз 41 53
7 Торонто Мэйпл Лифс 37 51
8 Бостон Брюинз 37 48
9 Детройт Ред Уингз 40 41
10 Коламбус Блю Джекетс 37 37
11 Филадельфия Флайерз 40 34
12 Нью-Джерси Дэвилз 38 33
13 Нью-Йорк Айлендерс 32 32
14 Баффало Сэйбрз 40 31
15 Оттава Сенаторз 33 24
16 Монреаль Канадиенс 39 22

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