Баффало Сэйбрз - Филадельфия Флайерз 22 Января прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
22 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 22 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1