Милуоки Бакс - Чикаго Буллз прямая трансляция 22.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
22 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Чикаго Буллз, которое состоится 22 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Билли Донован
История личных встреч
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 108
|02.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 96
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 98
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 123
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 115
|15.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 115
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 117
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 112
|29.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 113
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Чикаго Буллз
|43
|0.651
|2
|Майами Хит
|45
|0.644
|3
|Бруклин Нетс
|44
|0.636
|4
|Милуоки Бакс
|47
|0.596
|5
|Филадельфия Сиксерс
|44
|0.591
|6
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|7
|Шарлотт Хорнетс
|45
|0.556
|8
|Вашингтон Уизардс
|45
|0.511
|9
|Бостон Селтикс
|46
|0.500
|10
|Торонто Рэпторс
|42
|0.500
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|44
|0.432
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|44
|0.250
|15
|Орландо Мэджик
|46
|0.174