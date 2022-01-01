Бирмингем Сити - Барнсли 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Барнсли, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
|Ли Бойер
|Поя Асбаги
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 1
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|1 : 0
|01.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|0 : 1
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|2 : 0
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|0 : 2
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 0
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|2 : 2
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|0 : 3
|01.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 24
|1 : 1