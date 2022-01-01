Ноттингем Форест - Дерби Каунти 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
22 января 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Дерби Каунти, которое состоится 22 Января 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Стивен Рид
|Уэйн Марк Руни
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 1
|26.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 1
|23.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|04.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|25.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|17.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|0 : 0
|11.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|0 : 0
|15.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 0