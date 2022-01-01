Суонси Сити - Престон Норт Энд 22 Января прямая трансляция
Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Райан Лоу
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|3 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|0 : 1
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|0 : 1
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 1
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|3 : 2
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 1
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 0