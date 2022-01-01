Блэкпул - Миллуолл 22 Января прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Миллуолл, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Нил Критчли
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 1
|05.03.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 35
|3 : 0
|20.10.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 14
|1 : 1
|10.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 0
|30.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|2 : 1
|12.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 35
|1 : 0
|17.09.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 7
|3 : 1