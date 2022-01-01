Борнмут - Халл Сити 22 Января прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Халл Сити, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Грант Макканн
История личных встреч
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|3 : 1
|15.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|6 : 1