Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 23.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз, которое состоится 23 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|04.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 129
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 115
|11.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 111
|11.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 141 ОТ
|04.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|144 : 109
|03.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 104
|29.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 112
|23.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 116
|06.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 91
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|48
|0.604
|5
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170