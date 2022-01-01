Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 23 Января прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс, которое состоится 23 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Андре Туриньи
История личных встреч
|16.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|42
|59
|3
|Каролина Харрикейнз
|37
|56
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|41
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|41
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|34
|12
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22