Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Грэм Поттер
История личных встреч
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.