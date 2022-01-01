Свернуть список

Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Лестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
АнглияГрэм Поттер
История личных встреч
27.10.2021Англия - Кубок лиги1/8 финалаЛестер Сити2 : 2 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 5Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Лестер Сити
06.03.2021Англия - Премьер-лигаТур 27Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Лестер Сити
10.02.2021Кубок Англии1/8 финалаЛестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 12Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 31Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2019Англия - Премьер-лигаТур 13Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
26.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 28Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.11.2018Англия - Премьер-лигаТур 13Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Лестер Сити
31.03.2018Англия - Премьер-лигаТур 32Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close