Арсенал - Бёрнли 23 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бёрнли, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Микель Артета
|Шон Дайч
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 1
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|3 : 1
|06.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 0
|26.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 1
|22.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.