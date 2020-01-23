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Арсенал - Бёрнли 23 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Арсенал Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Бёрнли, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияШон Дайч
История личных встреч
18.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 5Бёрнли0 : 1Арсенал
06.03.2021Англия - Премьер-лигаТур 27Бёрнли1 : 1Арсенал
13.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 12Арсенал0 : 1Бёрнли
02.02.2020Англия - Премьер-лигаТур 25Бёрнли0 : 0Арсенал
17.08.2019Англия - Премьер-лигаТур 2Арсенал2 : 1Бёрнли
12.05.2019Англия - Премьер-лигаТур 38Бёрнли1 : 3Арсенал
22.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 18Арсенал3 : 1Бёрнли
06.05.2018Англия - Премьер-лигаТур 37Арсенал5 : 0Бёрнли
26.11.2017Англия - Премьер-лигаТур 13Бёрнли0 : 1Арсенал
22.01.2017Англия - Премьер-лигаТур 22Арсенал2 : 1Бёрнли
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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