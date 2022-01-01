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Гранада - Осасуна 23 Января прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
23 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
Гранада Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Осасуна, которое состоится 23 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
22.10.2021Испания - ПримераТур 10Осасуна1 : 1Гранада
24.01.2021Испания - ПримераТур 20Осасуна3 : 1Гранада
12.01.2021Испания - ПримераТур 4Гранада2 : 0Осасуна
23.02.2020Испания - ПримераТур 25Осасуна0 : 3Гранада
18.10.2019Испания - ПримераТур 9Гранада1 : 0Осасуна
03.02.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 24Осасуна1 : 0Гранада
02.09.2018Испания - СегундаСегунда. Тур 3Гранада2 : 0Осасуна
07.04.2018Испания - СегундаСегунда. Тур 34Гранада1 : 1Осасуна
05.11.2017Испания - СегундаСегунда. Тур 13Осасуна0 : 0Гранада
13.05.2017Испания - ПримераТур 37Осасуна2 : 1Гранада

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