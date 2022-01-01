Гранада - Осасуна 23 Января прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
23 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 22-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Осасуна, которое состоится 23 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|22.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|12.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|18.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|03.02.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|1 : 0
|02.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|2 : 0
|07.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 1
|05.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|0 : 0
|13.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1