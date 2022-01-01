Торино - Сассуоло 23 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сассуоло, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|17.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|17.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 2
|23.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 3
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 0
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 3