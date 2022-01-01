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Торино - Сассуоло 23 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Торино Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сассуоло, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
17.09.2021Италия - Серия АТур 4Сассуоло0 : 1Торино
17.03.2021Италия - Серия АТур 24Торино3 : 2Сассуоло
23.10.2020Италия - Серия АТур 5Сассуоло3 : 3Торино
18.01.2020Италия - Серия АТур 20Сассуоло2 : 1Торино
25.08.2019Италия - Серия АТур 1Торино2 : 1Сассуоло
12.05.2019Италия - Серия АТур 36Торино3 : 2Сассуоло
22.12.2018Италия - Серия АТур 17Сассуоло1 : 1Торино
21.01.2018Италия - Серия АТур 21Сассуоло1 : 1Торино
27.08.2017Италия - Серия АТур 2Торино3 : 0Сассуоло
28.05.2017Италия - Серия АТур 38Торино5 : 3Сассуоло

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