Метц - Ницца 23 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
23 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 23 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|4 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 1
|15.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|23.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 4
|31.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|29.10.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 2 : 3