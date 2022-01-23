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Метц - Ницца 23 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
23 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
Метц Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ницца, которое состоится 23 Января 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ницца
Ницца
Главные тренеры
ФранцияФредерик Антонетти
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
27.11.2021Франция - Лига 1Тур 15Ницца0 : 1Метц
21.02.2021Франция - Лига 1Тур 26Ницца1 : 2Метц
09.01.2021Франция - Лига 1Тур 19Метц1 : 1Ницца
07.12.2019Франция - Лига 1Тур 17Ницца4 : 1Метц
27.01.2018Франция - Лига 1Тур 23Метц2 : 1Ницца
02.12.2017Франция - Лига 1Тур 16Ницца3 : 1Метц
15.01.2017Франция - Лига 1Тур 20Ницца0 : 0Метц
23.10.2016Франция - Лига 1Тур 10Метц2 : 4Ницца
31.01.2015Франция - Лига 1Тур 23Метц0 : 0Ницца
29.10.2014Франция - Кубок лиги1/16 финалаНицца3 : 3 2 : 3Метц

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