Анже - Труа 23 Января прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Труа
Труа
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Брюно Ирл
История личных встреч
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
|25.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 1
|19.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0