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Анже - Труа 23 Января прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анже Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Труа, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Труа
Труа
Главные тренеры
ФранцияЖеральд Батикл
ФранцияБрюно Ирл
История личных встреч
26.09.2021Франция - Лига 1Тур 8Труа1 : 1Анже
17.01.2018Франция - Лига 1Тур 21Анже3 : 1Труа
25.11.2017Франция - Лига 1Тур 14Труа3 : 0Анже
02.04.2016Франция - Лига 1Тур 32Труа0 : 1Анже
19.09.2015Франция - Лига 1Тур 6Анже1 : 0Труа

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