НЕК Неймеген - Фейеноорд 23 Января прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 января 2022, воскресенье. 14:15 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 23 Января 2022 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Арне Слот
История личных встреч
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|5 : 3
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|4 : 0
|16.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 2
|08.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 0
|20.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|08.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 23
|5 : 1
|15.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 6
|3 : 3
|03.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 25
|0 : 3
|29.09.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 7
|5 : 1
|05.02.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 20
|0 : 2