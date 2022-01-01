Свернуть список

НЕК Неймеген - Фейеноорд 23 Января прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 января 2022, воскресенье. 14:15 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
НЕК Неймеген Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 23 Января 2022 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Фейеноорд5 : 3НЕК Неймеген
29.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Фейеноорд4 : 0НЕК Неймеген
16.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 НЕК Неймеген1 : 2Фейеноорд
08.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
20.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 НЕК Неймеген3 : 1Фейеноорд
08.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 23 Фейеноорд5 : 1НЕК Неймеген
15.09.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 6 НЕК Неймеген3 : 3Фейеноорд
03.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 НЕК Неймеген0 : 3Фейеноорд
29.09.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 7 Фейеноорд5 : 1НЕК Неймеген
05.02.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 20 НЕК Неймеген0 : 2Фейеноорд

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close