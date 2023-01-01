Барселона - Севилья 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|18
|пз
|Джибриль Соу
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Сусо
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.