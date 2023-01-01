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Барселона - Севилья 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Барселона
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Севилья
Севилья
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
20 Испания зщ Серхи Роберто
23 Франция зщ Жюль Кунде
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
3 Испания зщ Алекс Бальде
6 Испания пз Гави
18 Испания пз Ориоль Ромеу
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия нп Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
4 Испания зщ Серхио Рамос
3 Испания зщ Адрия Педроса
18 Швейцария пз Джибриль Соу
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Сусо
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
05.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Барселона3 : 0Севилья
03.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Севилья0 : 3Барселона
03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Севилья
21.12.2021 Испания - Примера 4-й тур Севилья1 : 1Барселона
03.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Барселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Севилья0 : 2Барселона
10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Севилья2 : 0Барселона
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Барселона1 : 1Севилья
19.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Севилья0 : 0Барселона
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Барселона4 : 0Севилья
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 2 : 2Барселона
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Барселона3 : 2
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона5 : 0
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Барселона5 : 0
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 2Барселона
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Севилья5 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 0 : 0Севилья
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Севилья1 : 1
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Севилья1 : 0
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Севилья1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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