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Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
04.10.2023НХЛ - предсезонные матчиДаллас Старз3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023НХЛ - предсезонные матчиКолорадо Эвеланш4 : 3 ОТДаллас Старз
02.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш5 : 2Даллас Старз
04.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз7 : 3Колорадо Эвеланш
27.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 1Даллас Старз
22.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз2 : 3 БКолорадо Эвеланш
06.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиКолорадо Эвеланш2 : 1Даллас Старз
04.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиДаллас Старз1 : 3Колорадо Эвеланш
16.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш1 : 4Даллас Старз
13.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз0 : 4Колорадо Эвеланш
15.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 3 ОТ
13.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 8Даллас Старз
11.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Даллас Старз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Даллас Старз
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз2 : 3
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш8 : 2
14.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Колорадо Эвеланш
12.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш2 : 8
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 4
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 3

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