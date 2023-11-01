Даллас Старз - Колорадо Эвеланш 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
19 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 19 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Джаред Беднар
История личных встреч
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|15.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|14.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3