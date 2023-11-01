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Андорра - Израиль 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур
Андорра
Израиль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Израиль, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Израиль
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
ИзраильАлон Хазан
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й турИзраиль2 : 1Андорра
03.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 7-й турИзраиль4 : 0Андорра
13.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа B. 3-й турАндорра1 : 4Израиль
06.06.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 8-й турАндорра0 : 2Израиль
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 2-й турИзраиль4 : 1Андорра
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 0Андорра
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур4 : 0Андорра
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турАндорра0 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур3 : 0Андорра
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турАндорра0 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турИзраиль1 : 2
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турИзраиль1 : 1
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур1 : 0Израиль
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турИзраиль1 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й тур1 : 1Израиль

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