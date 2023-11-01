Андорра - Израиль 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
21 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Израиль, которое состоится 21 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Израиль
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Алон Хазан
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|4 : 0
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|1 : 4
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|0 : 2
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|4 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
|15.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1