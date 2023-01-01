Реал Сосьедад - Бетис 17 Декабря прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
17 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бетис, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Умар Садик
|13
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|20
|зщ
|Абнер
|27
|пз
|Серхи Альтмира
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|7
|нп
|Эз Абде
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|15.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 4
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.