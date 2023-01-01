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Реал Сосьедад - Бетис 17 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
17 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Реал Сосьедад
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бетис, которое состоится 17 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Бетис
Севилья
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НигериянпУмар Садик
13ПортугалияврРуй Силва
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
20Бразилиязщ Абнер
27ИспанияпзСерхи Альтмира
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10ИспаниянпАйосе Перес
7МарокконпЭз Абде
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
25.04.2023Испания - Примера31-й турБетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022Испания - Примера32-й турРеал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад0 : 4Бетис
12.12.2021Испания - Примера17-й турБетис4 : 0Реал Сосьедад
26.01.2021Кубок Испании1/8 финалаБетис3 : 1 ДВРеал Сосьедад
23.01.2021Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад2 : 2Бетис
18.10.2020Испания - Примера6-й турБетис0 : 3Реал Сосьедад
19.01.2020Испания - Примера20-й турБетис3 : 0Реал Сосьедад
20.10.2019Испания - Примера9-й турРеал Сосьедад3 : 1Бетис
12.12.2023Лига чемпионовГруппа D. 6-й тур0 : 0Реал Сосьедад
09.12.2023Испания - Примера16-й тур0 : 3Реал Сосьедад
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й турРеал Сосьедад0 : 0
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа C. 6-й турБетис2 : 3
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Бетис
03.12.2023Испания - Примера15-й тур0 : 0Бетис
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 5-й тур1 : 0Бетис
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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