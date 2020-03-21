Польша - Эстония 21 Марта прямая трансляция
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Эстония, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Эстония
Главные тренеры
|Михал Пробеж
|Томас Хеберли
История личных встреч
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|1 : 0
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|21.03
| Уэльс
Финляндия
|21.03
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|21.03
| Босния и Герцеговина
Украина
|21.03
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|21.03
| Греция
Казахстан
|21.03