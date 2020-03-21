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Польша - Эстония 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Эстония, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Эстония
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
ШвейцарияТомас Хеберли
История личных встреч
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Эстония1 : 0Польша
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиПольша2 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турПольша1 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турПольша1 : 1
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур0 : 2Польша
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур2 : 0Польша
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур2 : 0Эстония
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турЭстония0 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЭстония1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турЭстония0 : 2
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
21.03
Уэльс
Финляндия
21.03
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
21.03
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
21.03
Греция
Казахстан
21.03

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