Славия-Мозырь - Арсенал 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Арсенал, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|22.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|6
|12
|4
|Динамо Мн
|6
|12
|5
|Неман
|6
|12
|6
|Витебск
|6
|10
|7
|Арсенал
|5
|8
|8
|Ислочь
|6
|8
|9
|Гомель
|5
|5
|10
|Сморгонь
|6
|5
|11
|Нафтан
|6
|5
|12
|БАТЭ
|6
|5
|13
|Днепр М
|6
|5
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16