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Славия-Мозырь - Арсенал 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Славия-Мозырь
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Арсенал, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь1 : 1Арсенал
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Арсенал3 : 2Славия-Мозырь
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Славия-Мозырь
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь2 : 0
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Арсенал
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Арсенал
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал58
8 Ислочь68
9 Гомель55
10 Сморгонь65
11 Нафтан65
12 БАТЭ65
13 Днепр М65
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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