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Торпедо М - Химки 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Торпедо М
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Химки, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2Торпедо М
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Химки4 : 2Торпедо М
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Торпедо М1 : 3Химки
05.03.2020 Кубок России 1/4 финала Химки5 : 1Торпедо М
08.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Торпедо М1 : 0Химки
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М0 : 0Химки
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Химки2 : 4Торпедо М
25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М3 : 1Химки
17.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Химки2 : 2Торпедо М
01.07.2010 Кубок России 1/32 финала Торпедо М1 : 1 4 : 2Химки
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 1Торпедо М
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Торпедо М1 : 1
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 2Торпедо М
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 1Торпедо М
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Химки1 : 0
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 2Химки
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Химки0 : 1
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Химки3 : 2
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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