Торпедо М - Химки 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Химки, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|05.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|5 : 1
|08.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|20.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 4
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|3 : 1
|17.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 2
|01.07.2010
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|28
|51
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|28
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|28
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|28
|46
|5
|Родина
|28
|44
|6
|Тюмень
|28
|41
|7
|Нефтехимик
|28
|40
|8
|Алания
|28
|40
|9
|Енисей
|28
|39
|10
|СКА-Хабаровск
|28
|37
|11
|Шинник
|28
|37
|12
|КАМАЗ
|28
|36
|13
|Торпедо М
|28
|36
|14
|Черноморец
|28
|32
|15
|Сокол
|28
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|28
|26
| 18
Зона вылета
|Кубань
|28
|22