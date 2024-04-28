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Ренн - Брест 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
28 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ренн
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
30 Франция вр Стив Манданда
17 Франция зщ Гела Дуэ
23 Франция зщ Варме Омари
4 Камерун зщ Кристофер Ву
16 Франция пз Жануэль Белосьян
8 Франция пз Батист Сантамария
6 Нидерланды пз Азор Матусива
11 Франция пз Людовик Блас
33 Франция пз Дезире Дуэ
7 Франция нп Мартен Терье
9 Франция нп Арно Калимуэндо
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардинал
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
23 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
9 Бенин нп Стив Мунье
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Эрик Руа
История личных встреч
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0Ренн
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Брест0 : 0Ренн
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Ренн2 : 2 ДВБрест
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 3Ренн
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн1 : 2
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 0Ренн
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала 1 : 0Ренн
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 0Ренн
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 2
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 4 : 3Брест
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Брест4 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 1Брест
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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