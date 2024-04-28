Ренн - Брест 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
28 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Брест
Брест
|30
|вр
|Стив Манданда
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Варме Омари
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|пз
|Людовик Блас
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Мартен Терье
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардинал
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|9
|нп
|Стив Мунье
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Эрик Руа
История личных встреч
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 ДВ
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22