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Сассуоло - Лечче 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Сассуоло
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лечче, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лечче
Лечче
47ИталияврАндреа Консильи
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
43ШотландиязщДжош Дойг
24ИталияпзДаниэль Болока
6СербияпзУрош Рачич
42НорвегияпзКристиан Торстведт
92ФранциянпГрегоре Дефрель
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
16ИспанияпзХоан Гонсалес
29ФранцияпзАлексис Блен
10ФранциянпРеми Уден
11ИталиянпНикола Сансоне
9ЧерногориянпНикола Крстович
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияЛука Готти
История личных встреч
06.10.2023Италия - Серия А8-й турЛечче1 : 1Сассуоло
25.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турЛечче0 : 1Сассуоло
20.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турСассуоло1 : 0Лечче
04.07.2020Италия - Серия А30-й турСассуоло4 : 2Лечче
03.11.2019Италия - Серия А11-й турЛечче2 : 2Сассуоло
14.04.2024Италия - Серия А32-й турСассуоло3 : 3
05.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 2Сассуоло
01.04.2024Италия - Серия А30-й турСассуоло1 : 1
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 0Сассуоло
09.03.2024Италия - Серия А28-й турСассуоло1 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й турЛечче1 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й тур3 : 0Лечче
01.04.2024Италия - Серия А30-й турЛечче0 : 0
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 1Лечче
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЛечче0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3352
7 Аталанта3151
8 Наполи3349
9 Торино3245
10 Фиорентина3144
11 Монца3243
12 Дженоа3339
13 Кальяри3332
14 Лечче3232
15 Эмполи3331
16 Верона3228
17 Удинезе3128
18
Зона вылета
Фрозиноне3227
19
Зона вылета
Сассуоло3226
20
Зона вылета
Салернитана3215

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