Сассуоло - Лечче 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
21 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лечче, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лечче
Лечче
|47
|вр
|Андреа Консильи
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Даниэль Болока
|6
|пз
|Урош Рачич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|29
|пз
|Алексис Блен
|10
|нп
|Реми Уден
|11
|нп
|Никола Сансоне
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Лука Готти
История личных встреч
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|33
|52
|7
|Аталанта
|31
|51
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Торино
|32
|45
|10
|Фиорентина
|31
|44
|11
|Монца
|32
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Кальяри
|33
|32
|14
|Лечче
|32
|32
|15
|Эмполи
|33
|31
|16
|Верона
|32
|28
|17
|Удинезе
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|32
|27
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|32
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|32
|15