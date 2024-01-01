Портимоненсе - Морейренсе 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Морейренсе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|77
|зщ
|Helio Varela
|8
|пз
|Таити Фукуи
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|85
|нп
|Midana Cassama
|9
|нп
|Tamble Ulisses Folgado Monteiro
|22
|вр
|Кайо Секко
|2
|зщ
|Фабиано
|14
|зщ
|Понк
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|32
|нп
|Vinicius Alessandro
|19
|нп
|Жоау Камачу
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 2
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|10.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|29.03.2019
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 2
|09.11.2018
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|31.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|4 : 3
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|31
|45
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Риу Аве
|31
|32
|11
|Жил Висенте
|31
|32
|12
|Фаренсе
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22