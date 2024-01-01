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Портимоненсе - Морейренсе 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Портимоненсе
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Морейренсе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
32 Япония вр Косукэ Накамура
27 Португалия зщ Guga
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
77 Португалия зщ Helio Varela
8 Япония пз Таити Фукуи
11 Бразилия пз Карлинос
25 Бразилия пз Нонока
85 Гвинея-Бисау нп Midana Cassama
9 Португалия нп Tamble Ulisses Folgado Monteiro
22 Бразилия вр Кайо Секко
2 Бразилия зщ Фабиано
14 Кабо-Верде зщ Понк
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
80 Гана пз Лоуренс Офори
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
32 Бразилия нп Vinicius Alessandro
19 Португалия нп Жоау Камачу
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе5 : 2Портимоненсе
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Портимоненсе1 : 0Морейренсе
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 1Портимоненсе
10.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе1 : 2Морейренсе
24.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Морейренсе2 : 2Портимоненсе
15.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Портимоненсе1 : 1Морейренсе
30.08.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Морейренсе1 : 0Портимоненсе
29.03.2019 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе0 : 2Морейренсе
09.11.2018 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе2 : 0Портимоненсе
31.03.2018 Португалия - Примейра 28-й тур Портимоненсе4 : 3Морейренсе
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 2 : 2Портимоненсе
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 3Портимоненсе
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе3 : 5
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Портимоненсе
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 3 : 0Морейренсе
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Морейренсе
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3145
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3135
10 Риу Аве3132
11 Жил Висенте3132
12 Фаренсе3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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