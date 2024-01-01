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США - Словакия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
13 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
США
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Словакия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Словакия
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Крэйг Рэмзи
История личных встреч
16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала США2 : 3 БСловакия
03.06.2021 ЧМ-2021 1/4 финала США6 : 1Словакия
10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A США1 : 4Словакия
20.02.2018 Олимпийские игры 2018 Квалификация США5 : 1Словакия
16.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа B. 2-й тур США2 : 1Словакия
14.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия1 : 6США
17.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 7-й тур США2 : 3 ОТСловакия
12.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 7-й тур США5 : 4 ОТСловакия
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа A. 1-й тур Словакия1 : 7США
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 7-й тур Словакия4 : 1США
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США6 : 1
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2США
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТ
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТ
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия6 : 2
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Словакия4 : 6
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Словакия4 : 1
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Словакия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 3 БСловакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада26
2
1/4 финала
Чехия25
3
1/4 финала
Финляндия24
4
1/4 финала
Швейцария13
5 Дания23
6 Австрия10
7 Норвегия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Латвия24
2
1/4 финала
Швеция13
3
1/4 финала
Словакия23
4
1/4 финала
США23
5 Германия23
6 Казахстан23
7 Польша11
8
Зона вылета
Франция21

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