США - Словакия 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
13 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Словакия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Словакия
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|6 : 1
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 4
|20.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Квалификация
|5 : 1
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 6
|17.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 7-й тур
|2 : 3 ОТ
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 7-й тур
|5 : 4 ОТ
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа A. 1-й тур
|1 : 7
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 7-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: США — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|5
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|США
|2
|3
|5
|Германия
|2
|3
|6
|Казахстан
|2
|3
|7
|Польша
|1
|1
| 8
Зона вылета
|Франция
|2
|1