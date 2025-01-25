02:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 января
Свернуть список

Монако - Ренн 25 Января прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Монако
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 25 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
1 Польша вр Радослав Маецки
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
1 Франция вр Брис Самба
15 Сенегал зщ Микаил Фай
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Камерун зщ Кристофер Ву
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
3 Франция зщ Адриен Трюффер
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
6 Нидерланды пз Азор Матусива
11 Франция нп Людовик Блас
10 Франция нп Амин Гуири
9 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ренн1 : 2Монако
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монако1 : 0Ренн
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн1 : 2Монако
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Монако
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Монако1 : 1Ренн
15.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн2 : 3Монако
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако2 : 1Ренн
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Монако2 : 1Ренн
19.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн2 : 1Монако
20.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Монако3 : 2Ренн
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Монако1 : 0
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Монако
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 1Монако
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 2Монако
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал 1 : 0Монако
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 0Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2
03.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 2Ренн
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 4Ренн
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Тулуза1825
9 Брест1825
10 Страсбург1824
11 Осер1822
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Ренн1817
15 Нант1817
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close