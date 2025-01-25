Монако - Ренн 25 Января прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 25 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Радослав Маецки
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
|1
|вр
|Брис Самба
|15
|зщ
|Микаил Фай
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ренн». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|18
|25
|9
|Брест
|18
|25
|10
|Страсбург
|18
|24
|11
|Осер
|18
|22
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Ренн
|18
|17
|15
|Нант
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12