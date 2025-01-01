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Престон Норт Энд - Мидлсбро 25 Января прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Престон Норт Энд
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Мидлсбро, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Мидлсбро1 : 1Престон Норт Энд
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд2 : 1Мидлсбро
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро4 : 0Престон Норт Энд
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро4 : 0Престон Норт Энд
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Престон Норт Энд2 : 1Мидлсбро
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд4 : 1Мидлсбро
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Мидлсбро1 : 2Престон Норт Энд
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Мидлсбро2 : 0Престон Норт Энд
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Престон Норт Энд3 : 0Мидлсбро
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Престон Норт Энд0 : 2Мидлсбро
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Престон Норт Энд2 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Престон Норт Энд1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Мидлсбро2 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 1Мидлсбро
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Мидлсбро0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Мидлсбро1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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