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Ницца - Марсель 26 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
26 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ницца
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
1ПольшаврМарцин Булка
92ФранциязщЖонатан Клосс
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
4Бразилиязщ Данте Бонфин
2ТунисзщАли Абди
6АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
19ФранциянпБадредин Буанани
29ФранциянпЭванн Гессан
1АргентинаврХеронимо Рульи
13КанадазщДерек Корнелиус
5АргентиназщЛеонардо Балерди
20ФранциязщЛилиан Брассье
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
44БразилияпзЛуис Энрике
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
25ФранцияпзАдриен Рабьо
26ФранциянпБилал Надир
8ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
14.09.2024Франция — Лига 14-й турМарсель2 : 0Ницца
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМарсель2 : 2Ницца
21.10.2023Франция - Лига 19-й турНицца1 : 0Марсель
05.02.2023Франция - Лига 122-й турМарсель1 : 3Ницца
28.08.2022Франция - Лига 14-й турНицца0 : 3Марсель
20.03.2022Франция - Лига 129-й турМарсель2 : 1Ницца
09.02.2022Кубок Франции1/4 финалаНицца4 : 1Марсель
27.10.2021Франция - Лига 13-й турНицца1 : 1Марсель
20.03.2021Франция - Лига 130-й турНицца3 : 0Марсель
17.02.2021Франция - Лига 111-й турМарсель3 : 2Ницца
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Ницца
17.01.2025Франция — Лига 118-й тур2 : 1Ницца
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала0 : 1Ницца
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 4Ницца
03.01.2025Франция — Лига 116-й турНицца3 : 2
19.01.2025Франция — Лига 118-й турМарсель1 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 1 3 : 4
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Марсель
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1932
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Страсбург1927
9 Тулуза1825
10 Брест1825
11 Осер1923
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Сент-Этьен1918
15 Ренн1917
16
Стыковая зона
Нант1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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