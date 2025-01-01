Ницца - Марсель 26 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
26 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 26 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Марцин Булка
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|29
|нп
|Эванн Гессан
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|44
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|26
|нп
|Билал Надир
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Франк Эз
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|09.02.2022
|Кубок Франции
|1/4 финала
|4 : 1
|27.10.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|17.02.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|19
|32
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Страсбург
|19
|27
|9
|Тулуза
|18
|25
|10
|Брест
|18
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Сент-Этьен
|19
|18
|15
|Ренн
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Нант
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12