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Челси - Вест Хэм 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Челси
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
24 Англия зщ Рис Джеймс
23 Англия зщ Трево Чалоба
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
23 Франция вр Альфонс Ареола
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
28 Чехия пз Томаш Соучек
18 Англия нп Дэнни Ингс
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3Челси
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси5 : 0Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Челси
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Челси
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси1 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Челси
20.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Челси3 : 1
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Челси5 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Челси
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
10.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2356
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2441
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2441
6 Челси2340
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2437
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Вест Хэм Юнайтед2327
16 Эвертон2326
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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