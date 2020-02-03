Челси - Вест Хэм 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|18
|нп
|Дэнни Ингс
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|10.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура АПЛ: «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|56
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|24
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|16
|Эвертон
|23
|26
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9