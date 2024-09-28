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Бёрнли - Оксфорд Юнайтед 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
04 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Бёрнли
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0Бёрнли
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 0Бёрнли
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бёрнли0 : 0
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 5Бёрнли
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Бёрнли0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 3 ДВБёрнли
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3063
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3061
3
Плей-офф
Бёрнли3058
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3045
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро2944
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3041
12 Уотфорд3041
13 Миллуолл3040
14 Куинз Парк Рейнджерс3038
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3037
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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