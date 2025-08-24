Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|18
|пз
|Джек Грилиш
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Бету
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|22
|зщ
|Каору Митома
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Сандерленд
|2
|3
|7
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|8
|Арсенал
|1
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Фулхэм
|1
|1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|1
|1
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|1
|17
|Эвертон
|1
|0
|18
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0