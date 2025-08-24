23:40 ()
Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
18 Англия пз Джек Грилиш
7 Англия нп Дуайт Макнил
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
22 Япония зщ Каору Митома
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
33 Дания пз Мэттью О'Райли
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Эвертон
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Эвертон
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Эвертон
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Эвертон
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Эвертон
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Эвертон0 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 2 : 2Эвертон
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 2 : 1Эвертон
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
2
Лига чемпионов
Челси24
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити23
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Сандерленд23
7 Лидс Юнайтед13
8 Арсенал13
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Фулхэм11
13 Брайтон энд Хоув Альбион11
14 Кристал Пэлас11
15 Ньюкасл Юнайтед11
16 Астон Вилла21
17 Эвертон10
18 Манчестер Юнайтед10
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

