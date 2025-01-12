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«МЮ» может подписать игрока сборной Португалии

Дата публикации: 12-01-2025

«Ман Юнайтед» может арендовать Гонсалу Инасиу, защищающего цвета «Спортинга». Информацию опубликовал ресурс «Maisfutebol».

«Манкунианцы» рассчитывают заключить с португальской командой арендный договор с обязательством выкупа Гонсалу за сумму в 40 млн евро. Другим претендентом на центрального защитника является «Боруссия» из Дортмунда, которая готова побороться за него с «Юнайтед».

Инасиу обучался футболу в системе «Спортинга». За первую команду он дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне в активе 23-летнего исполнителя 20 встреч (3 забитых мяча, 3 голевые передачи). Его трудовой договор со «львами» действует до 2027 года.

Ориентировочный ценник на Инасиу равняется 45 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

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