«МЮ» может подписать игрока сборной Португалии

Дата публикации: 12-01-2025

«Ман Юнайтед» может арендовать Гонсалу Инасиу, защищающего цвета «Спортинга». Информацию опубликовал ресурс «Maisfutebol».



«Манкунианцы» рассчитывают заключить с португальской командой арендный договор с обязательством выкупа Гонсалу за сумму в 40 млн евро. Другим претендентом на центрального защитника является «Боруссия» из Дортмунда, которая готова побороться за него с «Юнайтед».



Инасиу обучался футболу в системе «Спортинга». За первую команду он дебютировал в 2020 году. В текущем сезоне в активе 23-летнего исполнителя 20 встреч (3 забитых мяча, 3 голевые передачи). Его трудовой договор со «львами» действует до 2027 года.



Ориентировочный ценник на Инасиу равняется 45 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).