Перед продлением контракта с "Аль-Насром" Роналду выдвинул условие

Дата публикации: 13-01-2025

Криштиану Роналду рассматривает возможность продления своего пребывания в "Аль-Насре", но ясно дал понять, что хочет значительного усиления состава, прежде чем подписывать новый контракт, сообщает Fichajes.

Легендарный португальский футболист, присоединившийся к команде из Саудовской Аравии в конце 2022 года, полон решимости побороться за чемпионский титул и ожидает, что клуб усилит состав игроками высокого уровня.

Среди имен, предложенных Роналду, есть и его бывший товарищ по "Реалу" и "Манчестер Юнайтед" Каземиро . Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что приход бразильского полузащитника сможет значительно усилить команду.

В настоящее время "Аль-Наср" работает над планами на предстоящее трансферное окно, при этом переговоры по контракту Роналду тесно связаны с действиями клуба на рынке.