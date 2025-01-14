Байер - Майнц 14 Января прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Майнц, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Жонатан Та
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|14
|нп
|Патрик Шик
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|6
|пз
|Каисю Сано
|14
|пз
|Хён Сок Хон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|19.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Майнц
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Штутгарт
|16
|26
|8
|Боруссия Д
|16
|25
|9
|Вердер
|16
|25
|10
|Вольфсбург
|16
|24
|11
|Боруссия М
|16
|24
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|16
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8