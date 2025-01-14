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Байер - Майнц 14 Января прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Байер
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Майнц, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
4 Германия зщ Жонатан Та
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
10 Германия пз Флориан Вирц
11 Франция нп Мартен Терье
14 Чехия нп Патрик Шик
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
3 Германия зщ Моритц Йенц
19 Франция зщ Антони Каси
31 Германия зщ Доминик Кор
2 Австрия зщ Филипп Мвене
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
6 Япония пз Каисю Сано
14 Южная Корея пз Хён Сок Хон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
23.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер2 : 1Майнц
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Майнц0 : 3Байер
19.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Байер2 : 3Майнц
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Майнц0 : 3Байер
18.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц3 : 2Байер
25.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Байер1 : 0Майнц
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Байер2 : 2Майнц
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Майнц0 : 1Байер
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер1 : 0Майнц
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц0 : 1Байер
10.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 3Байер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Байер5 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 2Байер
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Байер1 : 0
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Байер2 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Майнц2 : 0
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Майнц
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Майнц2 : 1
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 4 : 3Майнц
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Майнц2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1639
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1630
5
Лига Европы
Майнц1628
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Штутгарт1626
8 Боруссия Д1625
9 Вердер1625
10 Вольфсбург1624
11 Боруссия М1624
12 Унион1616
13 Аугсбург1616
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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