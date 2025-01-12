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Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 14 Января прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
19 Мексика пз Эдсон Альварес
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
18 Англия нп Дэнни Ингс
1 Германия вр Бернд Лено
31 Франция зщ Исса Диоп
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
10 Шотландия пз Том Кейрни
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Португалия Марку Силва
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Фулхэм4 : 1
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 2
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Фулхэм2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Фулхэм
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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