Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 14 Января прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|1
|вр
|Бернд Лено
|31
|зщ
|Исса Диоп
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|10
|пз
|Том Кейрни
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Алекс Айуоби
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Марку Силва
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 1
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6