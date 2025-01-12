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ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 14 Января прямая трансляция

14 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Эксельсиор, которое состоится 14 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/8. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Эксельсиор
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Эксельсиор
08.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Эксельсиор
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Эксельсиор
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен8 : 0
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 0ПСВ Эйндховен
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0ПСВ Эйндховен
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3Эксельсиор
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор2 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 4 : 0Эксельсиор
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор4 : 0
06.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Эксельсиор0 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0
1/8 финала
АЗ Алкмар
Аякс
14.01
Нордвейк
Барендрехт
14.01
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
14.01
Гоу Эхед Иглс
Твенте
15.01
Валвейк
Утрехт
15.01
Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
15.01
Де Графсхап
Хераклес
16.01
Квик Бойс
Херенвен
16.01

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