Ноттингем - Ливерпуль 14 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ливерпуль, которое состоится 14 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ливерпуль
Ливерпуль
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Арне Слот
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6