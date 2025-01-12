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Ноттингем - Ливерпуль 14 Января прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
14 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Ливерпуль, которое состоится 14 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ливерпуль
Ливерпуль
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль0 : 1Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0Ноттингем Форест
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ливерпуль4 : 0
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Ливерпуль
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль2 : 2
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 5Ливерпуль
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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