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Кардифф Сити - Уотфорд 14 Января прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
14 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Кардифф Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Уотфорд, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Уотфорд1 : 2Кардифф Сити
03.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Уотфорд0 : 1Кардифф Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Кардифф Сити1 : 1Уотфорд
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Уотфорд1 : 3Кардифф Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Кардифф Сити1 : 2Уотфорд
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити1 : 2Уотфорд
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Уотфорд0 : 1Кардифф Сити
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кардифф Сити1 : 5Уотфорд
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Уотфорд3 : 2Кардифф Сити
28.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити2 : 4Уотфорд
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Кардифф Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Кардифф Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Кардифф Сити1 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Уотфорд1 : 2Кардифф Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 2Кардифф Сити
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 4 : 1Уотфорд
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Уотфорд1 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Уотфорд
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Уотфорд1 : 2Кардифф Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Уотфорд2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Мидлсбро2641
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2640
7 Блэкберн Роверс2539
8 Бристоль Сити2637
9 Уотфорд2537
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2528
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Портсмут2423
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Кардифф Сити2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2520

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