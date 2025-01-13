Первый после бога: 1xBet рассказывает удивительную историю изобретателя «‎эластико» и кумира Марадоны

Дата публикации: 13-01-2025

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает историю Роберто Ривелино.

Элегантная техника и пушечный удар

Менять футбол и вносить в него уникальные изменения - удел великих игроков. Едва ли их больше десятка за всю историю, но наш сегодняшний герой - определенно из их числа.

Просто хорошо играть для Роберто Ривелино было слишком легкой задачей - ему непременно хотелось изобретать игру. Не все уже помнят, но один из самых элегантных футбольных финтов «‎эластико»‎ придумали не Ромарио или Роналдиньо, а Ривелино соперников с издевательской легкостью и особенной грацией, еще в 60-х годах прошлого века. Полузащитник умел обыгрывать импровизируя со своей техникой, как джазмен с музыкой.

Ривелино был непревзойденным мастером неожиданных пушечных ударов с левой ноги и дальних штрафных ударов, за которые получил прозвища «‎‎Динамит»‎ и «‎‎Ядерный взрыв»‎. Телосложением он меньше всего напоминал спринтера, но благодаря фирменным рывкам и работе с мячом на скорости регулярно оставлял в дураках лучших защитников мира. Никого не напоминает? Марадона, вечный антагонист и соперник Пеле, назвал именно Ривелино своим кумиром. Сам Король тоже высоко оценивал партнера по сборной, ставил его вровень с собой и называл преемником.

Легенда Коринтианса и Флуминенсе

Свою карьеру юный Ривелино начинал в мини-футболе - отсюда и уникальная футбольная техника, но на маленькой площадке большому таланту было тесновато. Родители Роберто болели за Палмейрас и хотели, чтобы в этом клубе играл их сын. Будущая легенда бразильского футбола не произвела особого впечатления на скаутов Verdão и вскоре парня подписал Коринтианс. За Timão Ривелино провел девять сезонов: за это время он сыграл в 471 матче и забил 141 гол. Клубу в то время не очень везло с трофеями: с «‎‎Динамитом» Коринтианс выиграл лишь один значимый титул, зато это была победа в сильнейшем бразильском турнире Torneio Rio-São Paulo.

Судьба вернула долги Ривелино после его перехода в 1974 году во Флуминенсе. Победы и титулы посыпались на футболиста, как из рога изобилия. К примеру, три года подряд он становился чемпионом Лиги Кариока. После четырех ярких сезонов за Флу, игрок уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, где и повесил бутсы на гвоздь в 1981 году.

Вздорный характер и истинное величие

Отношения с главной командой страны у техничного полузащитника были непростыми и тренеры поначалу не особо доверяли строптивому игроку. Долгое время Роберто носил неофициальный титул лучшего запасного игрока Бразилии. Его звездный час настал в 1970 году в Мексике. Та команда с Пеле, Жаирзиньо, Карлосом Альберто, Тостао и другими звездами считается одной из величайших в истории, а Ривелино был ее ключевой фигурой. На турнире он забил три мяча и отдал первый голевой пас на Пеле в финале. В том матче бразильцы разнесли Италию 4:1, а «‎‎Динамит» попал в символическую сборную турнира.

В отличие от Пеле, который никогда не был замечен в конфликтах, Роберто имел вздорный характер, как и полагается человеку с прозвищем «‎‎Ядерный взрыв». В венах игрока бурлит горячая итало-бразильская кровь и скандалы преследовали его всю карьеру. Нередко Ривелино получал предупреждения за потасовки и оскорбления, а с футболом закончил из-за драки. В чемпионате Саудовской Аравии Роберто ударил соперника кулаком в лицо, был выдворен из страны и признан в ней персоной нон-грата. Ну кто еще из футболистов ставил точку в карьеру так эффектно?

Футбольный задира за секунду превращается в восхищенного мальчишку, стоит лишь заговорить с ним о Пеле. Меняется даже его голос и выражение глаз. Ривелино всегда боготворил своего гениального партнера по сборной и искренне восхищался его футбольными и человеческими качествами. «Твое место — возле Бога. Мой вечный король. Покойся с миром», — написал убитый горем Роберто в одной из соцсетей, когда Короля не стало.

Пеле сравнивал Ривелино с собой и считал его своим наследником, а один из лучших игроков в истории футбола не считает себя достойным места рядом с кумиром. Это ли не истинное величие?

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