От «костолома Винни» до Шаолиньских монахов: 1xBet представляет 5 лучших фильмов о футболе

Дата публикации: 13-01-2025

Глобальная букмекерская компания 1xBet подобрала для вас пять культовых фильмов про лучшую игру на свете.

«Бегство к победе» (1981 год) – играй в футбол, чтобы выжить

Фильм рассказывает о реальном событии, произошедшем в годы Второй мировой войны. В немецком лагере для военнопленных оказавшийся в плену английский футболист Колби создает команду из заключенных и добивается разрешения на проведение матча со сборной Третьего Рейха. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч — плохой футболист, да к тому же одержимый мыслью о побеге.

Картина примечательна не только необычным сюжетом, основанным на реальных фактах, но и пестрым актерским составом. Макс фон Сюдов отлично справился с ролью высокопоставленного немецкого офицера, Майкл Кейн сыграл британского тренера, а Сильвестр Сталлоне - пленного офицера, волей случая ставшего голкипером.

В футбольных сценах фильма про спорт в экстремальный условиях концлагеря приняли участие настоящие звезды: чемпион мира 1978 года Осси Ардилес, чемпион мира 1966 года Бобби Мур, Олимпийский чемпион 1972 года Казимеж Дейна, бельгиец Поль ван Химст, и сам Король футбола – Пеле! Советуем «Бегство к победе» не только киноманам, но и всем футбольным гурманам.

«Костолом» (2001 год) – брутальная харизма и английский юмор

За свою долгую спортивную карьеру Винни Джонс выиграл всего один серьезный трофей. В 1988 году «Банда психов», как называли «Уимблдон» того времени, неожиданно для многих завоевала Кубок Англии, одолев в финале могучий Ливерпуль. Ни до, ни после этого скромному лондонскому клубу с более чем вековой историей такие вершины не покорялись. И уж точно никогда в его рядах не было более знаменитой и скандальной личности, чем мистер Джонс.

За свою брутальную манеру игры, наводившую ужас на соперника, защитник получил говорящее само за себя прозвище «Секира‎». На YouTube до сих пор можно увидеть его грубые фолы, за которые в наше время футболисты получают длительные дисквалификации.

Образ «‎психа», прилипший к Джонсу-футболисту, оказался настолько убедительным, что распахнул ему двери в киноиндустрию. В «Костоломе» Винни играет утрированную пародию на самого себя. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэнни Костолом попадает в тюрьму за нападение на полицейского. Там он создает футбольную команду из заключенных, чтобы противостоять на поле команде надзирателей.

В фильме много шуток и иронии, немного драмы, и футбол во всем его разнообразии - от грязных приемов до великолепных голов. Если вы настроены скоротать вечер под хороший фильм - смело включайте легкую остросюжетную комедию с Винни Джонсом и Джейсоном Стэйтемом!

«Убойный футбол» (2001 год) – футбол в стиле кунг-фу

Спортивный комедийный экшен китайского режиссера Стивена Чоу сразу полюбился зрителям во всем мире. Яркое сочетание восточных единоборств и футбола, легкий юмор и зрелищные спецэффекты сделали «‎Убойный футбол‎» отличным фильмом для семейного просмотра. В центре сюжета шесть бывших монахов из монастыря Шаолинь, которые под руководством опытного тренера создают непобедимую команду. Объединив вековой опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику «‎футбольного боя‎», они подают заявку на участие в престижном футбольном чемпионате, чтобы получить миллион долларов призовых.

Своими актерскими работами в фильме выделяется Стивен Чоу, также сыгравший одну из главных ролей, а также актриса Чжао Вэй. Фильм сделал режиссера международной звездой, а за свою роль он удостоился комплиментов от самого Квентина Тарантино.

В «‎Убойном футболе‎» много отсылок к классическим фильмам про кунг-фу и их главной звезде Брюсу Ли. Роль вратаря футбольной команды исполнил Дэнни Чан, который выходил на поле в черно-желтом костюме - это прямая отсылка к фильму 1978 года «Игра со смертью».

Выход спортивного экшена произвел фурор во всем мире и однозначно стоит времени, потраченного на его просмотр!

«Чудо Берна» (2004 год) - как начиналась история современного немецкого футбола

Фильм рассказывает о событиях Чемпионата мира по футболу 1954 года и его легендарном финале, в котором безнадежный аутсайдер Германия выиграла у непобедимой Венгрии со счетом 3:2. Фильм был номинирован на Немецкую кинопремию в трех категориях: лучший фильм, лучший режиссер и лучшая операторская работа.

Выход в финал чемпионата мира через девять лет после окончания Второй мировой войны стал для Западной Германии праздником и символом обновления нации, которая ждет не военных, а спортивных триумфов. В фильме две сюжетные линии - сага обычной немецкой семьи из Эссена, глава которой возвращается домой из плена, и великолепная история сборной ФРГ, которая смогла одолеть непобедимую «Золотую команду» Венгрии с Пушкашем, Кочишем, Цибором и Хидегкути. К моменту финала на стадионе «Ванкдорф» в Берне венгры не проигрывали 4 года. В четвертьфинале турнира «Золотая команда» обыграла грозных бразильцев со счетом 4:2, а в полуфинале легко справилась с Уругваем. Более того, самих немцев Венгрия обыграла на стадии группового турнира с разгромным счетом 8:3. И как обыгрывать в финале таких монстров? Именно об этом фильм. О футбольном Чуде, которое покоряется только тем, кто свое стремление победить подкрепляет усердным трудом и большой идеей.

Режиссер фильма Зенке Вортман хотел предельно достоверно изобразить легендарный финал. После тщательного отбора актеров были найдены идеальные исполнители на роли Зеппа Хербергера и его команды. Игровые сцены приходилось снимать снова и снова - пока они не стали точной копией реальных событий матча. Фильм придется по душе как любителям футбольной истории, так и фанатам классической спортивной драмы.

«Гол» (2005 год) – вперед к мечте!

Стать профессиональным футболистом – вот задача, с которой отлично справился юный герой фильма «Гол». Молодой футболист Сантьяго Муньес – сын мексиканского эмигранта, который проходит в фильме все ступени превращения в настоящего профессионала и становится игроком сначала Ньюкасл Юнайтед, а потом и мадридского Реала.

Колоритные главные герои и подробное описание будней футболиста придутся по душе и взрослому зрителю, и детям, которые мечтают о большой футбольной карьере.

Самих себя в фильме сыграли такие легендарные футболисты, как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль Гонсалес, Алан Ширер и многие другие. Во второй части появились знаменитые бразильцы: Роналдо и Роберто Карлос, а также вратарь мадридского Реала Икер Касильяс.

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