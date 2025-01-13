От «костолома Винни» до Шаолиньских монахов: 1xBet представляет 5 лучших фильмов о футболе
Глобальная букмекерская компания 1xBet подобрала для вас пять культовых фильмов про лучшую игру на свете.
«Бегство к победе» (1981 год) – играй в футбол, чтобы выжить
Фильм рассказывает о реальном событии, произошедшем в годы Второй мировой войны. В немецком лагере для военнопленных оказавшийся в плену английский футболист Колби создает команду из заключенных и добивается разрешения на проведение матча со сборной Третьего Рейха. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч — плохой футболист, да к тому же одержимый мыслью о побеге.
Картина примечательна не только необычным сюжетом, основанным на реальных фактах, но и пестрым актерским составом. Макс фон Сюдов отлично справился с ролью высокопоставленного немецкого офицера, Майкл Кейн сыграл британского тренера, а Сильвестр Сталлоне - пленного офицера, волей случая ставшего голкипером.
В футбольных сценах фильма про спорт в экстремальный условиях концлагеря приняли участие настоящие звезды: чемпион мира 1978 года Осси Ардилес, чемпион мира 1966 года Бобби Мур, Олимпийский чемпион 1972 года Казимеж Дейна, бельгиец Поль ван Химст, и сам Король футбола – Пеле! Советуем «Бегство к победе» не только киноманам, но и всем футбольным гурманам.
«Костолом» (2001 год) – брутальная харизма и английский юмор
За свою долгую спортивную карьеру Винни Джонс выиграл всего один серьезный трофей. В 1988 году «Банда психов», как называли «Уимблдон» того времени, неожиданно для многих завоевала Кубок Англии, одолев в финале могучий Ливерпуль. Ни до, ни после этого скромному лондонскому клубу с более чем вековой историей такие вершины не покорялись. И уж точно никогда в его рядах не было более знаменитой и скандальной личности, чем мистер Джонс.
За свою брутальную манеру игры, наводившую ужас на соперника, защитник получил говорящее само за себя прозвище «Секира». На YouTube до сих пор можно увидеть его грубые фолы, за которые в наше время футболисты получают длительные дисквалификации.
Образ «психа», прилипший к Джонсу-футболисту, оказался настолько убедительным, что распахнул ему двери в киноиндустрию. В «Костоломе» Винни играет утрированную пародию на самого себя. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэнни Костолом попадает в тюрьму за нападение на полицейского. Там он создает футбольную команду из заключенных, чтобы противостоять на поле команде надзирателей.
В фильме много шуток и иронии, немного драмы, и футбол во всем его разнообразии - от грязных приемов до великолепных голов. Если вы настроены скоротать вечер под хороший фильм - смело включайте легкую остросюжетную комедию с Винни Джонсом и Джейсоном Стэйтемом!
«Убойный футбол» (2001 год) – футбол в стиле кунг-фу
Спортивный комедийный экшен китайского режиссера Стивена Чоу сразу полюбился зрителям во всем мире. Яркое сочетание восточных единоборств и футбола, легкий юмор и зрелищные спецэффекты сделали «Убойный футбол» отличным фильмом для семейного просмотра. В центре сюжета шесть бывших монахов из монастыря Шаолинь, которые под руководством опытного тренера создают непобедимую команду. Объединив вековой опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику «футбольного боя», они подают заявку на участие в престижном футбольном чемпионате, чтобы получить миллион долларов призовых.
Своими актерскими работами в фильме выделяется Стивен Чоу, также сыгравший одну из главных ролей, а также актриса Чжао Вэй. Фильм сделал режиссера международной звездой, а за свою роль он удостоился комплиментов от самого Квентина Тарантино.
В «Убойном футболе» много отсылок к классическим фильмам про кунг-фу и их главной звезде Брюсу Ли. Роль вратаря футбольной команды исполнил Дэнни Чан, который выходил на поле в черно-желтом костюме - это прямая отсылка к фильму 1978 года «Игра со смертью».
Выход спортивного экшена произвел фурор во всем мире и однозначно стоит времени, потраченного на его просмотр!
«Чудо Берна» (2004 год) - как начиналась история современного немецкого футбола
Фильм рассказывает о событиях Чемпионата мира по футболу 1954 года и его легендарном финале, в котором безнадежный аутсайдер Германия выиграла у непобедимой Венгрии со счетом 3:2. Фильм был номинирован на Немецкую кинопремию в трех категориях: лучший фильм, лучший режиссер и лучшая операторская работа.
Выход в финал чемпионата мира через девять лет после окончания Второй мировой войны стал для Западной Германии праздником и символом обновления нации, которая ждет не военных, а спортивных триумфов. В фильме две сюжетные линии - сага обычной немецкой семьи из Эссена, глава которой возвращается домой из плена, и великолепная история сборной ФРГ, которая смогла одолеть непобедимую «Золотую команду» Венгрии с Пушкашем, Кочишем, Цибором и Хидегкути. К моменту финала на стадионе «Ванкдорф» в Берне венгры не проигрывали 4 года. В четвертьфинале турнира «Золотая команда» обыграла грозных бразильцев со счетом 4:2, а в полуфинале легко справилась с Уругваем. Более того, самих немцев Венгрия обыграла на стадии группового турнира с разгромным счетом 8:3. И как обыгрывать в финале таких монстров? Именно об этом фильм. О футбольном Чуде, которое покоряется только тем, кто свое стремление победить подкрепляет усердным трудом и большой идеей.
Режиссер фильма Зенке Вортман хотел предельно достоверно изобразить легендарный финал. После тщательного отбора актеров были найдены идеальные исполнители на роли Зеппа Хербергера и его команды. Игровые сцены приходилось снимать снова и снова - пока они не стали точной копией реальных событий матча. Фильм придется по душе как любителям футбольной истории, так и фанатам классической спортивной драмы.
«Гол» (2005 год) – вперед к мечте!
Стать профессиональным футболистом – вот задача, с которой отлично справился юный герой фильма «Гол». Молодой футболист Сантьяго Муньес – сын мексиканского эмигранта, который проходит в фильме все ступени превращения в настоящего профессионала и становится игроком сначала Ньюкасл Юнайтед, а потом и мадридского Реала.
Колоритные главные герои и подробное описание будней футболиста придутся по душе и взрослому зрителю, и детям, которые мечтают о большой футбольной карьере.
Самих себя в фильме сыграли такие легендарные футболисты, как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль Гонсалес, Алан Ширер и многие другие. Во второй части появились знаменитые бразильцы: Роналдо и Роберто Карлос, а также вратарь мадридского Реала Икер Касильяс.
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