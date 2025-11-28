Трое игроков «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб этой зимой

Дата публикации: 28-11-2025 02:02

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отправить в аренду сразу нескольких своих игроков уже зимой. Как сообщает издание Daily Mail, руководство «красных дьяволов» намерено воспользоваться январским трансферным окном для развития своих молодых талантов и дать им больше шансов получить необходимый игровой опыт в других командах.

Согласно последней информации, трое футболистов могут покинуть команду временно уже в ближайшее время. Речь идёт о крайнем защитнике Диего Леоне, опорном полузащитнике Секу Коне и центральном защитнике Айдене Хевене. Для всех троих переход в другой клуб станет отличной возможностью чаще появляться на поле, что немаловажно для их дальнейшего профессионального роста.

Также есть вероятность, что коллектив может покинуть полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее. Однако вероятность их ухода гораздо ниже. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим желает сохранить глубину состава, учитывая предстоящие кадровые потери зимой. Это связано с тем, что несколько игроков - Брайан Мбемо, Амад Диалло и Нуссайр Мазрауи - будут задействованы на Кубке Африки и временно покинут расположение клуба.

Напомним, что январское трансферное окно традиционно становится очень активным для большинства европейских клубов, а особенно для таких топ-команд, как «Манчестер Юнайтед». Подобные решения помогают молодым футболистам набираться опыта и повышать уровень мастерства, при этом обеспечивая клубу необходимую гибкость в управлении составом. Ожидается, что окончательные решения по аренде футболистов руководство клуба примет в ближайшие недели после анализа всех спортивных и кадровых потребностей команды.