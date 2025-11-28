«Шахтёр» одержал победу над «Шэмрок Роверс» в четвёртом туре Лиги конференций

Дата публикации: 28-11-2025 02:08

Вчера завершился напряжённый матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались ирландский клуб «Шэмрок Роверс» и донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Таллахт» в Дублине (Ирландия) и собрала большое количество зрителей, жаждущих увидеть яркую борьбу. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей из Украины, продемонстрировавших высокий класс и отличную командную игру.

Счёт был открыт уже на 23-й минуте - бразильский нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас мастерски замкнул передачу партнёра, послав мяч в ворота хозяев поля. Этот гол стал шестым для Элиаса в текущем сезоне и вновь подтвердил его статус одного из лучших нападающих команды. Во втором тайме подопечные «Шахтёра» продолжили оказывать давление на соперника. И уже на 77-й минуте полузащитник Егор Назарина удвоил преимущество своей команды - точным ударом из-за пределов штрафной он поразил ворота «Шэмрок Роверс».

Однако хозяева поля не сдавались и на 87-й минуте сумели сократить отставание в счёте - нападающий Коннор Мэлли воспользовался ошибкой защитников «Шахтёра» и реализовал свой голевой момент. Концовка матча получилась напряжённой, но футболисты из Донецка удержали победный счёт и заработали важные три очка.

После четырёх туров группового этапа Лиги конференций «Шахтёр» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея девять очков в активе и продолжая борьбу за выход в плей-офф. В свою очередь, «Шэмрок Роверс» сумел заработать только одно очко и находится на 35-м месте. Следующий матч для обеих команд станет принципиально важным в борьбе за высокие позиции в группе.