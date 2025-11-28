00:01 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Витория Гимарайнш - АВС 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 22:15
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
28 Ноября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Витория Гимарайнш
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - АВС, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
АВС
Вила-даз-Авиш
25 Колумбия вр Хуан Кастильо
2 Португалия зщ Мага
4 Испания зщ Оскар Ривас
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
13 Португалия пз Жоау Мендеш
16 Ангола пз Бени Мукенди
6 Сербия пз Matija Mitrovic
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
20 Португалия пз Саму
19 Франция нп Oumar Camara
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
4 Сенегал зщ Сиди Бане
35 Португалия зщ Рубен Семеду
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
14 Колумбия пз Оскар Переа
7 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш2 : 0АВС
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0Витория Гимарайнш
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш4 : 0АВС
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала АВС0 : 0 7 : 6
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур АВС1 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0АВС
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур АВС1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1119
6 Морейренсе1118
7 Брага1116
8 Витория Гимарайнш1114
9 Эшторил1113
10 Насьонал1112
11 Риу Аве1112
12 Санта-Клара1111
13 Эштрела1111
14 Алверка1111
15 Каза Пия119
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close