Витория Гимарайнш - АВС 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 22:15
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
28 Ноября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
АВС
Вила-даз-Авиш
|25
|вр
|Хуан Кастильо
|2
|зщ
|Мага
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|6
|пз
|Matija Mitrovic
|18
|пз
|Телму Арканжу
|20
|пз
|Саму
|19
|нп
|Oumar Camara
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|4
|зщ
|Сиди Бане
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|14
|пз
|Оскар Переа
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 7 : 6
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|11
|19
|6
|Морейренсе
|11
|18
|7
|Брага
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Эшторил
|11
|13
|10
|Насьонал
|11
|12
|11
|Риу Аве
|11
|12
|12
|Санта-Клара
|11
|11
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Алверка
|11
|11
|15
|Каза Пия
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|11
|3